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"Спутник Лайт" снова завезли в Узбекистан

&quot;Спутник Лайт&quot; снова завезли в Узбекистан

Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" прибыла в Узбекистан, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Минздрава республики.

"В Узбекистан доставлена партия вакцины "Спутник Лайт", - сказано в нем.

В министерстве напомнили, что для полного курса вакцинации против Covid-19 достаточно одной дозы препарата.

Напомним, 3 декабря стало известно, что вся партия вакцины "Спутник Лайт", завезенной в Узбекистан в конце ноября и используемой для ревакцинации, уже израсходована.

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