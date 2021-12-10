Чеченский курорт "Ведучи" займется реабилитацией здоровья

До конца года на территории чеченского курорта "Ведучи" откроется новый комплекс, который станет первым, предоставляющим возможности для восстановления здоровья отдыхающих, - сообщил заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

"Проект добавит курорту "Ведучи" и места для размещения, и релакс-сервисы, что особенно важно перед новогодними праздниками, когда турпоток растет кратно. В каждом доме будет бассейн, парилка, банный чан, а остановившиеся здесь гости получат готовую программу восстановления и отдыха выходного дня", - цитирует собеседника ТАСС.

Пока комплекс будет представлен тремя домами из сруба, два из них - вместимостью 4-6 человек, и один на 6-8 человек. Во дворе домов расположатся банные чаны с гидромассажным душем. В перспективе на территории курорта планируется строительство отеля на 200 номеров, который позволит принимать больше гостей, он будет построен в 2023 году.