У СКФО будет своя дорожная карта проектов развития

Члены межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" создадут дорожную карту проектов, направленных на социально-экономическое развитие округа, - сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"По итогам вашего финального съезда мы ожидаем получить дорожную карту с рядом ключевых сетевых проектов, которые смогут повлиять на социально-экономическое развитие СКФО. Мы стоим на пороге больших и качественных перемен", - цитирует слова полпреда президента в СКФО Юрия Чайки ТАСС.

Клуб лидеров начал работу в феврале 2021 года, за год его участники сформировали сообщество, готовое воплощать совместные проекты, работать на управленческих позициях. Сегодня в Пятигорске прошло итоговое заседание клуба с участием полпреда и глав регионов Северного Кавказа.