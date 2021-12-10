МИД Армении распространил сообщение по заседанию платформы "3+3"

Министерство иностранных дел Армении распространило сообщение, посвященное первой встрече в формате "3+3", оно опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что в ходе мероприятия замглавы МИД РА Ваге Геворкян подтвердил позицию Еревана о том, что работа консультативной платформы должна быть направлена на формирование взаимовыгодной повестки дня регионального сотрудничества.

"Достигнута договоренность продолжить консультации, опираясь на уважение прав и необходимость вовлечения всех стран региона", - отметили в МИД Армении.