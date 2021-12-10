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Шольц уклонился от ответа на вопрос о санкциях против "Северного потока-2"

Шольц уклонился от ответа на вопрос о санкциях против &quot;Северного потока-2&quot;

Сменивший Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос, считает ли он недопустимыми или, наоборот, вероятными санкции против проекта "Северный поток-2" в качестве реакции на возможные действия РФ.

"Весьма очевидно, что Германия, Европейский союз и многие другие отреагируют, если будет нарушение границ. Но также очевидно и то, что главной задачей является предотвратить это", - цитирует политика РИА Ноовости.

Канцлер подчеркнул, что Берлин считает желательными безопасность и сотрудничество в Европе, а также "чтобы границы не нарушались", именно это и важно сейчас.

Напомним, ранее сегодня от прямого ответа на вопрос о "Северном потоке-2" ушла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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