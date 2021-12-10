В Москве тушили пожар в здании центра колопроктологии

Сегодня вечером на северо-западе Москвы вспыхнул пожар в здании больницы, - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Здание 9-этажное, лечебное. Происходит возгорание в одном из кабинетов на восьмом этаже", - говорилось в сообщении, передает РИА Новости.

Огнеборцы оперативно развернули штаб пожаротушения – как оказалось, горело здание центра колопроктологии, - рассказали в справочной 67-й городской больницы.

Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием – в 20:20 его потушили, - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.