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В Москве тушили пожар в здании центра колопроктологии

В Москве тушили пожар в здании центра колопроктологии

Сегодня вечером на северо-западе Москвы вспыхнул пожар в здании больницы, - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Здание 9-этажное, лечебное. Происходит возгорание в одном из кабинетов на восьмом этаже", - говорилось в сообщении, передает РИА Новости.

Огнеборцы оперативно развернули штаб пожаротушения – как оказалось, горело здание центра колопроктологии, - рассказали в справочной 67-й городской больницы.

Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием – в 20:20 его потушили, - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

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