Баку прокомментировал встречу в формате "3+3"

Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов прокомментировал первую встречу в формате "3+3", прошедшую сегодня в Москве, такое сообщение опубликовано на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Дипломат заявил, что участники заседания выступили за присоединение Грузии к формату "3+"3" в будущем, пояснил, что Тбилиси будет проинформирован об итогах проведенных сегодня обсуждений.

"На заседании состоялся обмен мнениями, направленный на повышение доверия в регионе, развитие сотрудничества в сфере восстановления, реконструкции, расширения экономических и транспортных связей", - отметил Халаф Халафов.

Дипломат пояснил, что обсуждения на уровне замминистров будут проходить на ротационной основе не реже чем два раза в год.

По его словам, встречи и обсуждения будут организовываться при координации и руководстве министерств иностранных дел, с участием министерств экономики и транспорта, а также - при необходимости - других отраслевых структур.

Кроме того, указал замминистра, в зависимости от развития механизма могут быть организованы встречи и обсуждения на более высоком уровне. Механизм будет работать по принципу консенсуса.

На встречах, уточнил он, будут рассматриваться общие региональные вопросы, инициативы и проекты, представляющие взаимный интерес и способствующие региональной стабильности и процветанию. Организация следующей встречи будет согласована по дипломатическим каналам, заключил Халаф Халафов.