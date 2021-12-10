В Махачкале прошло спецгашение конвертов и почтовых блоков к 100-летию Дагестана

Сегодня в Махачкале прошла процедура гашения конверта и почтового блока, выпущенных к 100-летию образования Дагестана, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего выпущена 1 тыс памятных почтовых блоков, дополнительно к выпуску изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Махачкалы. На почтовой марке размещена надпись "100 лет. Республика Дагестан". На блоке - герб Дагестана, цитадель Нарын-Кала в Дербенте, оборонительная башня, арка аэропорта, мечеть и театр в Махачкале, музей "Ватан" и Чиркейская ГЭС. Номинал блока - 100 рублей, а его тираж - 27 тыс экземпляров, - передает ТАСС.

Первый оттиск штемпеля на почтовом блоке и конверте поставили врио первого вице-премьера Дагестана Нюсрет Омаров и заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Дагестана Ангелина Акбулатова, - говорится в сообщении.

В ближайшее время сувенирную филателистическую продукцию можно будет приобрести в почтовых отделениях Дагестана.