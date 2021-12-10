Представитель Ирана: формат "3+3" соответствует региональной политике Тегерана

Гендиректор МИД Ирана Алиреза Хагигиан на первом заседании Консультативной региональной платформы "3+3", которое прошло сегодня в Москве под сопредседательством замминистров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции, поддержал новый формат. Такое сообщение опубликовано на сайте посольства ИРИ в РФ.

По словам, этот формат соответствует региональной политике Ирана, в соответствии с которой проблемы, вызовы и споры внутри региона должны решать сами страны региона.

На заседании, говорится в сообщении, Хагигиан и другие его участники обсудили региональное сотрудничество, особенно в сферах торговли, экономики, транспорта и транзита, которое внесет значительный вклад в развитие региона, а также в установление прочного мира и стабильности.

Гендиректор МИД Ирана, выразив поддержку сотрудничеству в указанном формате, отметил также необходимость уважать территориальную целостность стран и избегать любых геополитических изменений в регионе.