Кубанские виноделы на четверть нарастили выпуск продукции

Виноделы Кубани, крупнейшего в России региона по выращиванию винограда, с начала текущего года экспортировали 448 тыс декалитров винодельческой продукции, - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на московском международном экспортном форуме "Сделано в России-2021".

"Край ежегодно наращивает экспорт продукции разных отраслей. Наибольшего успеха удалось достичь в выходе на международные рынки винной продукции. Сегодня вино - экспортный товар номер один. С начала 2021 года его поставки выросли на 25% - до 448 тыс декалитров. Кубанское вино присутствует в 18 странах мира и это - не предел", - цитирует губернатора его пресс-служба, передает "Интерфакс".

За последние шесть лет объемы экспорта вин на Кубани выросли в пять раз. Производством напитка в крае занимаются 53 организации, в том числе, 33 фермерских хозяйства, край производит 45% всего российского вина и 37% шампанского. В странах ближнего зарубежья востребованы полусладкие вина, в странах Европы и в Китае - сухие вина Кубани.