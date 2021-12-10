Фон дер Ляйен не дала прямого ответа на вопрос о блокировании "Северного потока-2"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала давать ответ на вопрос о возможности блокирования проекта "Северный поток-2" в случае "агрессии РФ" в отношении Украины.

На пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем она сказала, что "агрессия должна иметь цену", так что ЕС "будет эти пункты в уместной форме доводить до сведения России", однако публичные высказывания на эти темы политик исключила.

"Энергия не может использоваться как средство давления, энергобезопасность Европы должна быть обеспечена", - цитирует фон дер Ляйен ТАСС.