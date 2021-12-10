Пожилым непривитым крымчанам продлили самоизоляцию

Власти Крыма приняли решение продлить режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет - соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.

"С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода, не покидать места проживания", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Исключение возможно лишь в случае прямой угрозы жизни и здоровью, для похода к месту проведения вакцинации, ближайшему магазину и месту выброса мусора. Также с 15 декабря отменяется льготный проезд для данной категории граждан в общественном транспорте, - говорится в указе.