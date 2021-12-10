Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на "Саммите за демократию", который проходит в онлайн-режиме. Такое сообщение опубликовано на его официальном сайте.

В своем обращении к участникам мероприятия глава правительства заявил, что граждане Армении боролись за ценности демократии на протяжении всей современной истории страны: начиная с 1991 года, когда они проголосовали за независимость, и заканчивая 2021 годом, когда, после поражения в Карабахской войне, они "снова пошли на выборы, чтобы подтвердить", что они "не вернутся к прошлому".

Премьер-министр также заявил о приверженности руководства Армении укреплению демократии посредством усиления демократических институтов, анонсировал реформы управления и осуществление политики, которая должна будет укрепить доверие к власти как в Армении, так и за рубежом.

Пашинян также упомянул и борьбу с изменением климата, которую он назвал "основополагающим элементом демократического управления": армянский лидер пояснил, что Ереван намерен создавать "энергетический сектор с низким уровнем выбросов и динамичной зеленой экономики".

Он заверил, что "Армения полна решимости внести свой вклад в глобальную миссию по укреплению демократии".

При этом премьер также заявил, что в стремлении укрепить демократию Армения "сталкивается со множеством вызовов", наиболее серьезными из которых, по его словам, являются "военные угрозы" и "борьба за демократию дома".

Напомним, "Саммит за демократию" был инициирован президентом США Джо Байденом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что участники мероприятия представляют собой "массовку", призванную обслуживать интересы американского режима. В работе саммита участвуют представители 110 стран, в том числе Грузии и Армении, при этом на нем отсутствуют Россия и Китай.