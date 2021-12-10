МИД РФ: Запад провоцирует риск масштабного конфликта в Европе

Безответственное поведение Запада в отношении Украины чревато серьезными военными рисками, вплоть до масштабного конфликта в Европе, - говорится в заявлении МИД РФ о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности.

"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - указали в министерстве, отметив, что в Москве приветствуют выраженную президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря разговора с президентом России Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности РФ.

"Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", - продолжили в МИД.

В последние дни множатся различные вольные интерпретации позиции РФ, в связи с чем Россия считает необходимым еще раз разъяснить, что нагнетание конфронтации в отношении РФ абсолютно неприемлемо.

"В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", - отметили в российском МИД, подчеркнув: вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам.

"Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран - членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием", - отмечается в заявлении.

"Считаем необходимым, чтобы и ОБСЕ, где представлены все страны Евро-Атлантического региона, не оставалась в стороне от дискуссий по решению проблем евробезопасности. Настоятельно призываем внимательно рассмотреть российские предложения и приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей, обеспечивающих справедливый и устойчивый баланс интересов на нашем общем пространстве", - отметили в МИД РФ.