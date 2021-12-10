Рамзан Кадыров наградил дочь за заслуги перед Чечней

Начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова указом главы Чечни Рамзана Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чеченской республикой", - сообщил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

"По поручению дорогого брата, главы Чечни, Героя России Рамзана Кадырова сегодня вручил начальнику департамента дошкольного образования города Грозный Хадижат Рамзановне награду - медаль "За заслуги перед Чеченской республикой" за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу. Данная высокая награда была присуждена указом главы ЧР", - написал Таймасханов в своем аккаунте в Instagram, передает РИА Новости.

Напомним, 21-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат возглавляет департамент дошкольного образования Грозного с декабря прошлого года. В начале октября того же 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова возглавила министерство культуры Чечни.