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Рамзан Кадыров наградил дочь за заслуги перед Чечней

Мэрия Грозного
Мэрия Грозного

Начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова указом главы Чечни Рамзана Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чеченской республикой", - сообщил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

"По поручению дорогого брата, главы Чечни, Героя России Рамзана Кадырова сегодня вручил начальнику департамента дошкольного образования города Грозный Хадижат Рамзановне награду - медаль "За заслуги перед Чеченской республикой" за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу. Данная высокая награда была присуждена указом главы ЧР", - написал Таймасханов в своем аккаунте в Instagram, передает РИА Новости.

Напомним, 21-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат возглавляет департамент дошкольного образования Грозного с декабря прошлого года. В начале октября того же 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова возглавила министерство культуры Чечни.

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