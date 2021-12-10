Власти Карачаево-Черкесии планируют не проводить массовые мероприятия на Новый год

Судя по текущей ситуации с коронавирусом, массовых праздничных мероприятий на Новый год в Карачаево-Черкесии не будет, об этом рассказал глава региона Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями республики.

"Все будет зависеть от эпидситуации. Но на сегодняшний день наше коллегиальное решение - не проводить массовые мероприятия", - цитирует его "Интерфакс".

Темрезов обратил внимание на то, что в КЧР действует запрет на массовые мероприятия более чем на 50 участников.

Ранее Управление Роспотребнадзора по региону предложило официально отменить новогодние утренники и корпоративы из-за ситуации с Covid-19.