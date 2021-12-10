Россия и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до $10 млрд

У России и Узбекистана есть потенциал для наращивания товарооборота до $10 млрд против $5,9 млрд в прошлом году, об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам встречи с делегацией РУз.

"Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана - занимает второе место во внешнеторговом обороте. По итогам 2020 года товарооборот увеличился более чем на 15%, достигнув $5,9 млрд. Наш ориентир - нарастить данный показатель до $10 млрд", - приводит ее слова ТАСС.

Абрамченко обратила внимание на динамичное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества, существующих между Россией и Узбекистаном.

Вице-премьер напомнила, что между правительствами стран налажено тесное взаимодействие, на уровне премьер-министров сформирована Совместная комиссия для координации усилий по наращиванию двустороннего торгово-экономического, инновационного, технологического и инвестиционного сотрудничества.