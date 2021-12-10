Краснодарский чиновник попался при получении взятки

Краснодарские следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

"В ноябре 2021 года госслужащий потребовал взятку от представителя коммерческой организации по перевозке пассажиров, сообщив тому в ходе личной встречи, что в силу занимаемой должности сможет помочь представляемой им организации выиграть конкурс по увеличению графиков движения по регулярному маршруту за взятку в 160 тыс рублей", - установило следствие, передает "Интерфакс".

Информацию о вымогательстве мужчина передал в правоохранительные органы, а 8 декабря фигурант уголовного дела встретился с заявителем на служебной парковке, где получил от него требуемую сумму. Дача взятки зафиксирована оперативными сотрудниками краевого УФСБ России и ОЭБиПК УМВД РФ по Краснодару, - отметили в пресс-службе. ⠀

Дело расследуется по статье "получение взятки в крупном размере", подозреваемый задержан.