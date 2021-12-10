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Дагестанский Семендер получил стабильное электроснабжение

Дагэнерго
Дагэнерго

Специалисты "Дагэнерго", подразделения ПАО "Россети Северный Кавказ", установили в поселке Семендер Кировского района Махачкалы блочную комплектную трансформаторную подстанцию (КТП), которая обеспечит надежность энергоснабжения жителей Махачкалы, - сообщили в пресс-службе компании.

"На сегодняшний день работы по установке блочной КТП завершены на 90%. Все необходимые мероприятия энергетики планируют завершить на следующей неделе",- говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, Семендер - один из наиболее густо населенных поселков в Дагестане, и стремительный рост в нем числа потребителей вызвал повышенную нагрузку трансформатора мощностью 630 кВт. Новая блочная КТП позволит снять с него нагрузку с трансформатора и предотвратить аварии в энергоснабжении пригорода.

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