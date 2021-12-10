Лейла Алиева приняла участие в мероприятии по случаю десятилетия Пространства современного искусства YARAT (ФОТО)

Пространство современного искусства YARAT в Баку в рамках мероприятий к его 10-летию представило хроникальную групповую выставку "Ön söz - Ön söz" ("Предисловие-Предисловие"): собранная за этот срок коллекция YARAT и избранные работы, выполненные по его заказу, впервые демонстрировались в рамках одной экспозиции Музея каменной летописи.

В мероприятии участвовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На мероприятии выступила известный художник Аида Махмудова. "Очень рада сегодня видеть вас здесь. Рада тому, что вы разделяете с нами наше 10-летие. Это ценно для наших художников и посетителей. Если посмотреть сквозь призму времени, то можно увидеть, что десять лет подобны мгновению. Однако YARAT за этот отрезок времени проделал большую работу. Я работаю с очень талантливыми профессионалами, любящими свое искусство. Поздравляю свою команду", - заявила она.

В программу мероприятия вошел аудиовизуальный перформанс и сольный концерт Исфара Сарабского.

Выставка, делая отсылку к первому проекту YARAT "Предисловие", подчеркивает путь, пройденный им за десять лет, и исключительную роль, которую он сыграл в формировании нового поколения современных художников.

Экспозиция была организована вокруг понятий "память" и "история", она служит признанием взаимопроникновения прошлого в настоящее. Текущая реальность, сталкиваясь с материальной реальностью минувшего, затрагивает аспект скорости. Выставка рассказывает о том, как скорость, в которой проходит жизнь человека, сочетается с окружающими его символами и воспоминаниями, затрагивает вопросы традиций и общества, системы ценностей, противоречивых истин. Изучая различные аспекты человеческого бытия, она подчеркивает важность и роль прошлого в их формировании.

В экспозицию вошли важнейшие работы коллекции YARAT - инсталляции, скульптуры, видео и фото Афруза Амиги, Фаига Ахмада, Рашада Алекберова, Чинары Меджидовой и Эльтурана Мамедова.