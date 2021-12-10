Килька помогла Дагестану удвоить добычу рыбы

За 11 месяцев 2021 года в Дагестане выловили более 31 тыс т рыбы, - сообщили в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"Выловлено 31 тыс 876 т рыбы - в два раза больше, чем за аналогичный период минувшего 2020 года, когда улов дагестанских рыбаков составил 16 тыс 894 т", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Основную часть улова составила килька - из общего количества ее выловлено почти 27 тыс т, она и дала основной прирост улова, и это при том, что для Волжско-Каспийского бассейна лов кильки разноглубинным тралом разрешается лишь с июля по конец марта, - добавили в территориальном управлении Росрыболовства.