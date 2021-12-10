Рябков: участники переговоров по иранской ядерной программе едины в стремлении восстановить сделку

Все участники заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) стремятся восстановить иранскую ядерную сделку, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге.

"Все страны, которые после технического перерыва собрались на заседание Совместной комиссии в рамках СВПД 9 декабря, то бишь вчера, а также США, которые решением администрации [экс-президента Дональда] Трампа из этой договоренности вышли, подтверждают, и вчера это было вновь отфиксировано, свое намерение вернуться в СВПД, и именно на этом сейчас сосредоточены усилия переговорных команд в Вене", - приводит слова дипломата ТАСС.

Замминистра высоко оценил уровень политической воли участников переговоров и выразил уверенность, что никто из них не заинтересован в том, чтобы сделка по иранской ядерной программе развалилась.

Рябков пояснил, что в данный момент идет работа над обеспечением дальнейшего процесса переговоров на основе результатов предыдущих раундов.

Дипломат признал, что на сегодня обстоятельства более сложные, чем к моменту окончания шестого раунда, однако подчеркнул, что "это не повод опускать руки". "Нужно заниматься этим вопросом в теснейшей координации со всеми участниками. Российская сторона к этому готова, такую координацию осуществляет по разным линиям", - указал замминистра.