Американский самолет-разведчик снова летал Черным морем

Сегодня вечером российский истребитель Су-30 снова сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США Poseidon Р-8А, - сообщили в Национальном центре управления обороной, входящем в Минобороны РФ.

"После того, как цель над нейтральными водами Черного моря засекли радары, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - рассказали в НЦУО, передает РИА Новости.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было, а полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, - добавили в Центре.