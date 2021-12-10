Первое заседание платформы "3+3" прошло в Москве

Сегодня в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей глав МИД России Андрея Руденко, Азербайджана Халафа Халафова, Армении Ваге Геворкяна, Турции Седата Онала, а также гендиректора МИД Ирана Алирезы Хагигиана. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что представители Грузии, которых также пригласили к участию в заседании, воздержались от него.

"В ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников", - пояснили в МИД РФ.

К таким вопросам, указали в министерстве, относятся "меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам".

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что все участники переговоров стран заявили о заинтересованности в присоединении к работе платформы Тбилиси: "дверь" для Грузии остается открытой.

В ходе встречи дипломаты рассмотрели "дальнейшие шаги и планы работы на будущее с возможным подключением профильных министерств и ведомств".