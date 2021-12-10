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Авиаторов попросили минимизировать задержки праздничных рейсов

Авиаторов попросили минимизировать задержки праздничных рейсов

В преддверии увеличения пассажиропотока на новогодние праздники Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять меры для минимизации задержек рейсов и своевременного информирования о таковых пассажиров.

"Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано усилить контроль за работой с пассажирами в аэропортах вылета и прилета, особенно в случаях задержки рейса, в том числе по техническим причинам и метеоусловиям", - сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, передает РИА Новости.

Также авиакомпаниям рекомендовано принять исчерпывающие меры с целью минимизации риска, связанного с задержками рейсов, предусмотреть резерв воздушных судов и экипажей для выполнения программ полетов, в том числе рейсов в рамках чартерных туристических программ, - говорится в сообщении.

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