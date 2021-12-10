В ковидном госпитале Грозного заработала новая кислородная станция

Сегодня в ковид-центре на базе республиканского госпиталя ветеранов войн (РКГВВ им. М. Т. Индербиева) в Грозном заработала новая кислородная станция, способная производить 1 тыс литров живительного газа в минуту, - сообщил министр здравоохранения региона Идрис Байсултанов.

"Решение о строительстве новой станции было принято с целью создания кислородного резерва на случай ухудшения эпидемиологической ситуации и роста числа больных, сейчас потребление кислорода в ковид-центре достигает 3 тыс литров в минуту", - рассказал Байсултанов, передает ТАСС.

В стационаре имеется резервный запас жидкого кислорода весом в 31 т, а новую станцию построили по поручению главы региона Рамзана Кадырова в ускоренном режиме, всего за два месяца, - добавил глава Минздрава Чечни.