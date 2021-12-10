Армянским диверсантам стало опасно возвращаться на родину из Азербайджана

Сегодня утром стало известно, что Следственный комитет Армении ходатайствовал об аресте 5 из 10 армянских военнослужащих, возвращенных Азербайджаном в прошлую субботу, 4 декабря. Им предъявлены обвинения за нарушение правил несения боевого дежурства, повлекшее за собой тяжкие последствия.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация. Армянские власти на всех площадках выдвигают в качестве основной претензии к Азербайджану арест граждан Армении, проникших на азербайджанские земли после Карабахской войны для совершения диверсий. Ереван называет их "военнопленными", хотя в мирное время такого статуса у этих людей быть не может, и жестко увязывает с их выдачей свои шаги в постконфликтном урегулировании. Однако теперь он стал сам арестовывать этих людей по возвращении на родину – то есть они прибывают в Армению только для того, чтобы сесть в тюрьму.

Из-за этого возвращать Армении взятых под контроль в Азербайджане диверсантов становится небезопасным для их жизни. Ереван не может гарантировать ни им, ни их родственникам, ежедневно требующим от правительства спасения заброшенных на азербайджанские земли солдат, что в Армении им будет обеспечена свобода передвижения и другие естественные права. Де-факто их арестовывают за то, что, участвуя в боевых действиях по приказу сами армянских властей, они не погибли и не успели отступить. Однако в том, чтобы остаться в живых и оказаться под контролем другой стороны, нет состава преступления.

Этим арест на чужой территории принципиально отличается от дезертирства, которое как раз является преступлением. Напомним, что во время Отечественной войны Азербайджана с фронта дезертировали порядка 10 тыс армянских военных, то есть буквально 1% совершеннолетнего мужского населения Армении – это дезертиры. Уголовные дела против них открыты, но не расследуются, поскольку государство не в состоянии отправить в тюрьму каждого сотого мужчину в стране. Зато оно может осудить людей, которые не побежали, для этого Еревану нужно только добиться, чтобы Баку согласился их отдать.

О том, что происходит с этими людьми, "Вестник Кавказа" поговорил с членом оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наирой Зограбян, чья организация "Безопасность и демократия" занимается вопросами возвращения армянских граждан из Азербайджана.

"Со вчерашнего дня, когда стало ясно, что пятерых арестовали, мы не можем получить о них официальную информацию. Есть только неофициальные данные о причинах – то, что зафиксировано на видео, где якобы видно, как они просто сдаются. Но я бы не спешила делать такие скоропалительные выводы, по моему мнению, ситуация очень и очень непростая. У меня очень много вопросов, и мы ждем ответ властей сегодня вечером", - прежде всего сообщила она.

"Факт в том, что это весьма осложняет ситуацию наших военнопленных, которые сейчас находятся в Азербайджане. Их родители уже задали мне вопрос: "А может, небезопасно для наших сыновей возвращаться в Армению?" Среди них уже идут такие разговоры. Я не представитель власти и не могу сказать, нужно ли так поступать, потому что родители военнопленных внимательно следят за каждым моим словом. Уже несколько родителей мне звонили и спрашивали, можно ли организовать возвращение их детей не в Ереван, а в другую страну", - рассказала Наира Зограбян.

При этом она выразила сожаление тем, что общество относится к возвращению солдат из Азербайджана не только безразлично, но и негативно. "Большинство граждан смотрят на это с апатией, общество находится в послевоенной депрессии. Протестуют только родственники, а широкомасштабного протеста я не ожидаю. Дело в том, что общественное мнение, если судить по соцсетям, разделилось на две части: одни считают их героями, а другие, к сожалению, предателями", - заключила член "Процветающей Армении".

Слова Наиры Зограбян позволяют заключить, что для армянских диверсантов действительно настали тяжелые времена: Ереван отправляет их в бой и ждет, что они погибнут, а если они выживут, то на родине их ждет тюрьма. В этой связи вопрос, который собеседнице "Вестника Кавказа" задают родители солдат, вполне уместен: так ли стоит им возвращаться в Армению?