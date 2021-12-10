Начальник участка "Электросетей" едва не зарезал электрика в Армении

Поножовщина случилась на одном из участков "Электросетей Армении" в Араратской области, об этом пишут СМИ.

По данным сайта криминальной хроники Shamshyan.com, примерно в 13.00 в городскую больницу Веди был доставлен мужчина с тяжелыми ножевыми ранениями - 59-летний житель области Тигран Н. Медики пытаются спасти его жизнь.

Правоохранители установили, что в тот же день у Тиграна Н. случился спор с 33-летним Борисом А., который в итоге использовал нож в качестве аргумента.

По предварительным сведениям, Борис А. - начальник одного из участков "Электросетей Армении" по Араратской области, Тигран Н. работает там же электриком. Поножовщина произошла прямо в здании "Элсетей".

После объяснительной работы оперативников, Борис А. добровольно явился в полицию и сдал орудие преступления.