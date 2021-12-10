"Иллюзиум" Бобура Исмоилова в Музее Востока

В Государственном в Музее Востока открылась выставка работ художника, графика, мультипликатора Бобура Исмоилова "Иллюзиум".

Отвечая на вопрос "Вестника Кавказа" о выборе названия выставки, художник сказал: ""Иллюзиум" - потому что концептуально картины не взаимосвязаны между собой. Это абсолютно разные истории о разных жизненных состояниях, где-то гротескные истории, где-то повествовательные. Я очень рад и горд, что сегодня представляю на суд московского зрителя свои работы и хочу услышать мнение о работах. Это для художника очень важно, потому что это дает возможность двигаться дальше".

Михаил Слободинский, куратор выставки заявил: "Мы открываем выставку величайшего художника Узбекистана, величайшего нашего современника. Это не только мое оценочное суждение, но и масштаб его личности. Немногим художникам современности поручают создать великий город, вечный город. В истории был вечный город Рим, но на самом деле есть еще вечный город - Самарканд. Бобур Исмоилов личность такого масштаба, что сейчас создает новый великий город художников, мастеров. Большое чудо, что ему удалось приехать сюда с этим проектом.

Все его работы имеют еще юмористический подтекст и, но в первую очередь, это буйство красок, в которое ты погружаешься, вокруг тебя бушует море фантазии художника. У каждой работе есть видео-комментарий со стихами".

Советник гендиректора Музея Востока Татьяна Метакса рассказала: "Очень много выставок Бобура было во многих странах мира. Его работы хранятся во многих коллекциях. Он живописец, график, мультипликатор. У него совершенно романтические сюжеты, космические. Здесь есть "Невеста Александра Македонского". Здесь есть моя любимая "Заблудившаяся собака".

Мне очень хочется, чтобы эта собака к концу выставки всё-таки нашла, куда ей пойти, чтобы обрести свой дом. Мы приглашаем вас в нашу сказку. Приходите, окунитесь в нее. Может быть, после этого вы увидите чудесные сны".

Выставка продлится до 16 января 2022 года.