В Ростове-на-Дону заработал новый инфекционный центр

В Ростове-на-Дону сегодня ввели в эксплуатацию Донской инфекционный центр, строительство которого началось в июне 2020 года, - рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Это девять лечебных корпусов, лаборатория, инфраструктурные, хозяйственные, административные здания. Больница построена с нуля и является уникальным специализированным многопрофильным инфекционным центром, отвечающий всем современным требованиям, предъявляемым к учреждениям такого уровня", - написал Логвиненко в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

В центре устроена система боксов, позволяющая полностью изолировать больного, также здесь имеется хирургический блок, позволяющий оперировать инфекционных больных.

Пока запущен в эксплуатацию лишь первый этап здравницы: на втором и третьем этапах, до конца 2024 года, будут построены патологоанатомический, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек.