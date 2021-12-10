В Краснодаре 1 января состоится благотворительный забег

Утром 1 января в Краснодаре пройдет традиционный новогодний забег. Он будет благотворительным.

Стартовать бегуны будут от елки на Пушкинской площади. Можно выбрать дистанцию 2 км или 22 км. Короткая дистанция, которая составит 2 км 22 метра доступна для всех желающих, даже для детей.

Участников забега просят приходить в карнавальных костюмах.

Собранные на мероприятии средства пойдут на помощь 8-летнему Диме Житкову, у которого после купания в море обнаружили энтеровирусное полиомиелитоподобное заболевание.

"Слот на забег стоит 500 рублей, эта небольшая сумма - возможность предложить руку помощи. Если у вас есть желание отдать больше, можно вместе со слотом сделать пожертвование на сумму 50 или 100 рублей. Количество пожертвований не ограничено. Если вы живете в другом городе, но хотите тоже помочь Диме, вы можете приобрести слот "онлайн", - рассказали организаторы новогоднего забега из Topligarun.