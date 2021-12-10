В Москве тренер по борьбе избил курьера после отказа платить за пиццу

Тренер по греко-римской борьбе Арсен Мелкумян отказался платить за пиццу и избил курьера в Москве, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Отмечается, что 24-летний специалист заказал две пиццы на 1700 рублей, однако Мелкумян не стал платить за еду, оскорбил курьера и ударил его по лицу. Доставщик обратился в полицию.

Проверка установила, что у тренера уже есть ряд административных правонарушений за мелкое хулиганство, неподчинение полицейским и просроченные штрафы за вождение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж").