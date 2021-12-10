Выяснилось, что трех доз вакцины Pfizer недостаточно для защиты

Есть необходимость во введении четвертой дозы вакцина вакцины против коронавируса Pfizer, сообщил исполнительный директор американской фармацевтической компании Альберт Бурла, пишет Daily Mail.

Он рассказал, что уже давно высказывается за идею ежегодных бустеров. После появления нового штамма омикрон введение очередной дозы препарата становится еще более актуальным.

Три дозы вакцины дадут людям очень хорошую защиту от коронавируса на зиму, но неизвестно, как быстро ослабнет этот иммунитет, пояснил исполнительный директор Pfizer.

"Я думаю, что нам понадобится четвертая доза. Я говорил это несколько раз. Что касается предыдущих вариантов, я предполагал, что это произойдет через 12 месяцев после третьей дозы. В случае с "омикроном" нам нужно подождать и посмотреть, потому что у нас очень мало информации. Он может понадобиться нам быстрее", - рассказал Бурла.

Накануне фармкомпания Pfizer предупредила, что две дозы ее вакцины не защищают от омикрон-штамма, но "все же могут обеспечить защиту от тяжелых заболеваний".