Авария унесла жизни двух человек на Ставрополье
Два человека погибли результате аварии на трассе Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды, сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России.
Стало известно, что водитель автомобиля "Черри" выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "Нива".
В результате удара оба автомобиля съехали с дороги, у «Нивы» вырвало всю моторную часть с передними колесами и глушителем.
От полученных травм на месте аварии скончался пассажир иномарки, а спустя час в больнице от травм погибла и водитель, передает ведомство. Водитель легковушки не пострадал.
В настоящее время на месте аварии работают наряды ДПС, обстоятельства и личности погибших устанавливаются.