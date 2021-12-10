Авария унесла жизни двух человек на Ставрополье

Два человека погибли результате аварии на трассе Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды, сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России.

Стало известно, что водитель автомобиля "Черри" выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "Нива".

В результате удара оба автомобиля съехали с дороги, у «Нивы» вырвало всю моторную часть с передними колесами и глушителем.

От полученных травм на месте аварии скончался пассажир иномарки, а спустя час в больнице от травм погибла и водитель, передает ведомство. Водитель легковушки не пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают наряды ДПС, обстоятельства и личности погибших устанавливаются.