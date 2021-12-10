Венгрия стала выдавать ограниченное количество виз российским туристам

В декабре консульство Венгрии ввело ограничения для туроператоров на количество оформляемых для россиян виз.

Теперь некоторые компании могут оформлять на туристов только 2-3 визы в день, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Турбизнес был предупрежден об ограничениях еще в ноябре. Венгрия с декабря ужесточает проверку документов, которые подаются на визы, а также вводит лимиты на число заявок в визовый центр VFS Global.

"В качестве причины консульство указало на нарушение отдельными турфирмами порядка аккредитации и визового режима. Кроме того, консульство пообещало внимательно проверять каждый тур вплоть до въезда туриста в гостиницу. В декабре ограничения заработали, для некоторых компаний это 2-3 паспорта в день", - поделилась Тюрина.

По ее словам, нарушением может считаться то, что российские туристы едут из Венгрии в другие страны. "Но хотя формально ограничения введены из-за нарушений, это может быть связано и с тем, что консульство не справляется с возросшим объемом подаваемых перед новым годом документов. Такое уже было в августе - почти сразу после начала выдачи россиянам туристических виз свободные окна для записи на подачу документов закончились, и в визовом центре это объяснили большим числом обращений", - отметила она.

Последний шанс подать документы на визу будет у россиян 16 декабря, получить последние в этом году визы можно до 23 декабря, после этого консульский отдел посольства Венгрии уйдет на каникулы до 9 января. При этом возможности записаться в визовый центр у индивидуальных туристов нет с конца ноября.

"Новогодний спрос на направлении только набирает силу и получается, что консульские ограничения буквально обрубают российский поток в Венгрию", - заметила пресс-секретарь РСТ.