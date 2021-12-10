В Москве коллективный иммунитет перешел 72%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве вырос до 72,2%, следует из опубликованных в пятницу данных на портале стопкоронавирус.рф. Уточняется, что полный курс вакцинации в городе прошли почти 6 млн человек.

В соответствии с последними данными, "6 495 552 - вакцинация первым компонентом, 5 976 362 - полная вакцинация, 72,2% - коллективный иммунитет".

В то же время Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом – в городе выявлено 1 978 376 случаев заражения, из них 3 477 за последние сутки.