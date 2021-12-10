Причастный к совершению теракта в Стамбуле задержан в Киргизии

Госкомитет нацбезопасности Киргизии объявил о задержании террориста, который был причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле в 2017 году.

"В рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий в Бишкеке задержан гражданин иностранного государства, который подозревается к причастности к террористической деятельности. Установлено, что задержанный имеет причастность к резонансному теракту в одном из клубов Стамбуле, в результате которого погибли 39 граждан из 18 стран", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что преступника отправили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, произошел в ночь на 1 января 2017 года. Ответственность взяла запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.