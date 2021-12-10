Стали известны самые популярные новогодние товары

Специалисты онлайн-платформы Lamoda рассказали, какие товары пользуются особым спросом у россиян в преддверии новогодних праздников, пишет газета "Известия".

С 1 ноября по 2 декабря резко вырос спрос на елочные игрушки, причем спрос оказался на 1539% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне активно заказывают декоративные венки для интерьера - плюс 1459%, а также различные декоративные фигурки - плюс 136%.

В три раза вырос спрос на ароматические свечи, на 138% - на ароматические масла, на 121% - на ароматические наборы. Россияне выбирают свечи со следующими ароматами: "Гранат и черная роза", "Груша и яблоко", "Древесный аромат" и "Шоколад".

В этом году «новогодний набор» для дома, в который входят набор елочных игрушек, гирлянда, декоративный венок, набор декоративных фигурок и набор сервировочных салфеток, обойдется примерно в 7,8 тыс рублей.