Столтенберг: в НАТО готовы к диалогу с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассчитывает на переговоры с Россией, предложение о начале переговорного процесса "по-прежнему в силе". Сказал в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Франции,

По его словам, кризис требует дипломатического и политического решения. "Мы приветствуем диалог президентов (Джо) Байдена и (Владимира) Путина, а также усилия по созыву новой встречи в "нормандском формате", так как диалог приобретает еще большую важность, когда напряжение возрастает", - подчеркнул глава Альянса.