Жительница Северной Осетии ответит в суде за незаконную продажу квартиры вдовы ветерана ВОВ

В Северной Осетии женщину обвиняют в мошенничестве с квартирой вдовы ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, 96-летняя вдова ветерана войны планировала получить социальную выплату для приобретения жилья, но по состоянию здоровья не могла заниматься оформлением документов. Она попросила помочь 58-летнюю племянницу умершего мужа. Женщина по доверенности собрала необходимые документы. 26 апреля 2017 года министерство строительства и архитектуры Северной Осетии предоставило вдове 1,07 млн рублей.

Племянница, злоупотребив доверием тети, купила на эти деньги однокомнатную квартиру в Алагире, а потом мошенническим способом убедила пенсионерку подписать договор дарения, зарегистрировала жилье на себя и в мае 2018 года продала. Деньги потратила.

Стоит отметить, что сначала в возбуждении дела было отказано, но это постановление было отменено прокуратурой.