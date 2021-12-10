Москалькова: законопроекты о QR-кодах требуют доработки

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте требуют существенной доработки, выразила уверенность уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня совершенно очевидно, что законопроекты требуют существенной доработки для того, чтобы появился QR-код и для тех, кто без прививки, но имеет, например, большое количество антител", - заявила она, выступая в эфире телеканала ОТР в пятницу.

Кроме того, Москалькова отметила, что в доработке нуждается и много других моментов. "Буквально сегодня мы получили заключение наших экспертов, которым я направляла эти законопроекты на заключение. Я его готова направить в Государственную думу, там очень много вопросов", - обратила внимание она.