Вживить чип в Грузии можно будет в марте 2022 года

Жители Грузии в будущем году получат возможность чипироваться. В январе компания iPlus планирует завести в страну подкожные чипы шведской компании BioHax International. Вживлять их можно будет с марта 2022 года.

Чипы призваны облегчить жизнь людей, с помощью системы RFID их можно запрограммировать и получить множество возможностей. Чип размером с рисовое зерно вживляют под кожу у большого пальца руки, его можно использовать как ключ от дома или автомобиля, внести на него паспортные, медицинские или данные банковских карт, вести с помощью чипов контроль прихода на работу сотрудников или управлять системой "умный дом".

В Швеции чипами обзавелись более 30 тыс человек, однако там функционал чипов шире, их можно использовать как альтернативу банковской карте, проводят оплату прикосновением.

Жители Грузии восприняли новость неоднозначно, мнениями о чипировании они активно делятся в соцсетях.