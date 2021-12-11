Макрон надеется стать новым лидером Европы после ухода Меркель

Последние два десятилетия Европейский союз ориентировался на Меркель как на фактического лидера объединения, но после ее ухода с поста канцлера ФРГ Эммануэль Макрон усмотрел возможность заявить о Франции как о новом центре влияния в Европе. Вмешиваясь в политические вопросы и принимая участие в конфликтах, Макрон пытается усилить значимость страны на мировой арене, чего не было со времен президента Николя Саркози, пишет The Jerusalem Post.

Сразу же после взрыва в порту Бейрута он отправился в Ливан, чтобы оказать помощь в переговорах о формировании нового правительства. Его критиковали за отказ признать ”Хезболлу” террористической организацией. Он даже не стал прилагать усилия для того, чтобы гуманитарная помощь не попала в руки организации.

Несмотря на риторику американского президента в отношении Саудовской Аравии, Макрон стал первым западным лидером, который посетил королевство после убийства Джамаля Хашогги. В ходе визита он пытался убедить правящую династию Аль Сауд возобновить отношения с Ливаном. Подобной стратегии Макрон придерживается во всех своих начинаниях: он сотрудничает с обеими сторонами, вне зависимости от того, кто одержит верх.

Точно такой же подход Макрон практикует и в отношении войны в Ливии. В начале месяца Макрон провел конференцию, надеясь обеспечить проведение выборов в стране, запланированных на 24 декабря. Он призвал международных боевиков покинуть Ливию, не упоминая о том, что Франция ранее оказывала поддержку Ливийской национальной армии и Халифе Хафтару, который на протяжении года возглавлял военную кампанию против Триполи и поддерживаемого ООН Правительства национального согласия. Теперь, когда обе стороны представлены в Правительстве национального единства, Макрон хочет забыть прошлое.

Стоит отметить, что в ливийском конфликте Франция и Россия поддерживали одну сторону. Французский лидер никогда не был против прямых контактов с Москвой. Недавно он совместно с президентом Владимиром Путиным работал над снижением напряженности в отношениях Европы и Белоруссии…

Заявления Макрона стали резче после того, как Меркель объявила о своем уходе. Он объявил, что Франция останется в Ираке, несмотря на выход оттуда США. Такое решение было принято по нескольким причинам. Ни для кого не секрет, что отношения между Макроном и Байденом не заладились с самого начала, особенно учитывая разногласия по поводу сделки по продаже подводных лодок Австралии.

Президент Франции уверен, что США специально действовали за его спиной, чтобы увести контракт у французских производителей. После беспокойного выхода Вашингтона из Афганистана Макрон не преминул нанести очередной удар Байдену, заявив, что Париж не собирается ориентироваться на Белый Дом в принятии внешнеполитических решений.

Французский лидер считает, что сейчас наилучший момент для укрепления статуса страны на мировой арене. Принесут ли его усилия плоды, пока не известно. Однако уже очевидно, что вновь обретенная уверенность изменит курс, которого придерживалась Европа последние два десятка лет. Макрон хочет заполнить вакуум, образовавшийся с уходом Меркель. Поддержат его остальные члены блока или нет повлияет на то, удастся ли ему одержать победу на предстоящих президентских выборах.