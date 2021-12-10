Новогодние фестивали и ярмарки открываются в Москве

В Москве 10 декабря стартует зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". В рамках фестиваля в городе будут работать катки и ярмарки.

"Путешествие в Рождество" продлится до 9 января.

Фестивальные площадки уже работают на площади Революции, на Тверской площади - детская и взрослая, на улице Святоозерская. Каждая площадка оформлена в уникальном стиле.

Вскоре рядом с ЦУМом на Кузнецком Мосту будет открыта галерея дизайнерских елок. Нарядные елки также установили на Новом Арбате, Сиреневом бульваре, Ореховом бульваре, улицах Матвеевская и Хачатуряна, на Юровской улице.

В дни фестиваля москвичей и гостей города ждут 18 катков, их посещение возможно только по предварительной регистрации.

На новогодних ярмарках можно будет отведать праздничные угощения, купить новогодние игрушки и подарки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.