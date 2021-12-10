Москвичей ждет оттепель

В Москве и Московской области потеплеет до плюсовых температур начиная с четверга.

Столбики термометров могут подниматься до плюс 4 градусов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры. Со вторника температура будет выше нормы на два градуса, в четверг - на три градуса выше, в (следующую - ред.) пятницу - на четыре градуса выше", - поделился прогнозом он, передает РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что температура в четверг днем прогнозируется от -1 до +4 градусов. Сильных осадков не прогнозируется, но погода будет облачной.