Инфоповод. Интервью с Фаруком Биртеком. Россия и Турция. COVID-19. Россия и Запад. Прогноз на 2022

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод». В гостях у «Вестника Кавказа» профессор Фарук Биртек из Босфорского университета города Стамбул (Турция), писатель, автор научных работ по социологии, исследователь современности. Профессор Биртек рассказал об изменениях в мире, которые принесла с собой пандемия COVID-19, о российско-турецких отношениях, о своей любви к России, российской культуре и истории, о взгляде Запада на Россию и о том, что нас ждет в следующем году.