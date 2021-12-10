В Дагестане женщина крала украшения у школьниц

Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Дербента, подозреваемую в хищении украшений у школьниц младших классов, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Инцидент произошел в одной из школ села Касумкент Сулейман-Стальского района.

По сведениям ведомства, женщина представилась медсестрой и, под предлогом чистки от бактерий и вирусов, украла у нескольких учениц 3 класса ювелирные изделия.

Школьницы рассказали о случившемся дома, и тогда родители

Девочки поделились подробностями произошедшего дома, и тогда родители сообщили об этом в полицию. Общая сумма похищенного составила 55 тыс рублей.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").