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Red Wings в январе свяжет Махачкалу и Омск

Red Wings в январе свяжет Махачкалу и Омск

Авиакомпания Red Wings начнет в будущем году выполнять прямые рейсы из Махачкалы в Омск.

Авиасообщение откроется с 14 января. Будет совершаться один рейс в неделю, по пятницам. Вылет из Махачкалы в 01:15, прибытие в Омск в 07:35, вылет в обратном направлении в 16:30 с прибытием в 17:15 по местному времени, сообщила "Интерфаксу" помощник генерального директора по связям с общественностью аэропорта Махачкалы Сапура Магомедова.

Обслуживать маршрут будут самолеты Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров.

Red Wings через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" контролирует госкорпорация "Ростех", которая объединяет российские предприятия авиапрома.

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