В Армении будут избавляться от непривитых сотрудников

Парламент Армении поддержало законопроект, позволяющий работодателям увольнять сотрудников, которые не вакцинировались или не предоставили отрицательный тест на COVID-19.

Принятие документа одобрили 60 депутатов. Только 26 оппозиционных парламентариев выступили против его одобрения.

Как заявил замглавы Минтруда и социальных вопросов Рубен Саркисян, за работодателем также остается право не выплачивать зарплату за тот период, в течение которого у сотрудника отсутствуют необходимые документы. Кроме того, его могут и не допустить к работе.

Стоит отметить, что работодатель может разорвать договор с сотрудников, если тот будет отсутствовать на протяжении 20 дней в течение 3 месяцев. Это не касается президента, спикера и депутатов парламента, главы правительства, руководителей общин и советов старейшин, омбудсмена, судей и генпрокурора, так как у всех них по закону нет начальников.

Саркисян подчеркнул, что поправки к Трудовому кодексу поспособствуют созданию безопасной и здоровой среды для работников.