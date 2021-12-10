СМИ рассказали, что делала Меркель в первый день на пенсии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель начала свой первый день на пенсии довольно рано, пишет газета Das Bild.

Журналисты отметили, что несмотря на заявление Меркель о том, что она в первую очередь хотела бы выспаться, она покинула свою берлинскую квартиру в 8.20 и отправилась в свой новый офис на улице Унтер-ден-Линден. Затем Меркель была замечена в супермаркете Hit Ullrich на улице Вильгельмштрассе в сопровождении телохранителя.

Послеобеденное время политик, как правило, проводила в ведомстве канцлера, оданнко в этот раз отправилась домой.

Уточняется, что накануне, после официальной церемонии передачи полномочий новому немецкому канцлеру, она провела время в офисе.